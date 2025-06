Correa rivela: «Luis Henrique? Lo abbraccio! Mi ha aiutato a venire al Botafogo»

Correa parla del neo giocatore dell’Inter Luis Henrique, che ha conosciuto ai tempi del Marsiglia. L’attaccante argentina si è espresso in questo modo.

TANTI AMICI BRASILIANI – Joaquin Correa è diventato un nuovo giocatore del Botafogo e nelle scorse ore ha anche parlato ai canali ufficiali del club brasiliano. Il Tucu si esprime sul suo stato d’animo e cita alcuni giocatori brasiliani, diventati amici: «Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare. Sono contento dell’accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni di squadra. Per me è una sfida molto importante. Ho molti amici brasiliani, ne ho conosciuti molti in questi dieci anni in Europa. Lucas Leiva, Luiz Felipe, Luis Henrique, Andreas Pereira, molti di loro mi hanno aiutato e hanno giocato insieme. Capisco e parlo un po’».

AIUTATO DA UN NUOVO GIOCATORE DELL’INTER – Tra gli amici citati da Correa c’è anche Luis Henrique, da poco nuovo esterno nerazzurro. Lo stesso giocatore lo ha aiutato a trasferirsi nel nuovo club. Hanno giocato insieme al Marsiglia per alcuni mesi. Le parole del Tucu: «Quando eravamo a Marsiglia, mi ha parlato molto bene del club. Era casa sua. Quando stavo trattando per venire, mi ha detto che sarei stato molto felice. Mi ha anche aiutato a venire. Gli mando un forte abbraccio».