Correa, l’infortunio unica nota negativa. 2021 finito in anticipo? – TS

L’infortunio di Correa, ieri, nel corso di Roma-Inter, è l’unica nota negativa per Simone Inzaghi. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il pianto in panchina non lascia pensare a nulla di buono.

INFORTUNIO – Unica brutta notizia della serata romana dell’Inter, ieri all’Olimpico, è sicuramente l’infortunio di Joaquin Correa. Gli esami strumentali nelle prossime ore chiariranno l’entità dell’infortunio muscolare, ma il piano dell’argentino (che in campo si toccava il flessore della gamba sinistra), non lascia pensare a nulla di buono. Molto probabilmente, secondo il quotidiano romano, il suo 2021 è già finito.

Fonte: TuttoSport