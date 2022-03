Correa, la Lazio ringrazia l’Inter. Primo semestre in utile con le plusvalenze

L’Inter domenica affronta la Juventus in un match chiave. Vincere vorrebbe dire tenere aperto il discorso scudetto mente una sconfitta escluderebbe la squadra di Inzaghi. Intanto la Lazio, ex club del tecnico, ha reso noti il bilancio del primo semestre chiuso in attivo anche grazie a Correa.

PLUSVALENZA – L’Inter domenica è ospite della Juventus all’Allianz Stadium. Vincere permetterebbe di rimanere in corsa per lo scudetto e intanto Inzaghi punta di avere quanto prima Joaquin Correa a disposizione dopo gli impegni con l’Argentina. Il Tucu, preso dalla Lazio l’estate scorsa, non ha ancora brillato e a beneficiarne, più di tutti, è la stessa società biancoceleste che grazie all’argentino chiude in attivo il primo semestre. Ecco il comunicato della Lazio. «Al 30 giugno 2021 i ricavi netti da cessione diritti pluriennali prestazioni tesserati sono pari a Euro 24.801 migliaia con un incremento rispetto alla stagione precedente di Euro 24.864 migliaia, dovuto in gran parte alla vendita dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Correa». La cessione di Correa all’Inter (28,5 milioni) ha permesso una plusvalenza di 19,8 milioni. La Lazio ha chiuso il primo semestre in utile per 4,6 milioni, rispetto al rosso di 120mila euro del primo semestre 2020/21. E gran parte è merito di Correa…