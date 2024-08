Correa-Inter, un matrimonio da separato in casa. La situazione

Joaquin Correa continua a giocare da separato in casa. L’attaccante argentino giocherà anche domani con l’Inter: e salgono le quotazioni per vederlo dal primo minuto contro il Genoa.

PRESENTE – Tra l’Inter e Joaquin Correa si rischia il gelo. L’attaccante argentino, rientrato a Milano dopo il mancato riscatto del Marsiglia, rischia adesso di bloccare il mercato in entrata dei nerazzurri. Correa, dopo una preparazione da titolare, finirà con il passare del tempo all’ultima posizione delle gerarchie di Simone Inzaghi. Allo stesso tempo però, l’ex Lazio è l’attaccante più pronto a giocare la prima di campionato contro il Genoa di settimana prossima. Proprio per questo lo stesso Correa potrebbe giocare da titolare nell’ultima amichevole di domani sera contro il Chelsea a Londra. A questo punto per Simone Inzaghi sarà forse la prova del nove: anche se uno tra lui e Arnautovic devono uscire, a prescindere dagli ingressi.

Inter, Correa da separato in casa

MERCATO – Sul fronte mercato invece, per Joaquin Correa non si muove nulla. O meglio, l’Inter ha ricevuto qualche proposta che avrebbe accettato di buon grado. Dall’altro lato però, c’è stato un secco no a ogni proposta arrivata sul tavolo. L’ultima, in ordine cronologica, è quella dell’Estudiantes di Veron. Correa ha fatto sapere alla società che accetterà solo proposte dall’Europa. Questo complica le cose visto che l’esperienza al Marsiglia non ha mai lasciato il segno. Anche per questo l’Inter, nonostante la probabile maglia da titolare in Serie A, l’ha relegato ai margini del progetto.