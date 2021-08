Correa, firme ok. Prima allenamento con Inter e poi partenza per Verona

Tutto completato per Correa. Il giocatore ha firmato il suo contratto con l’Inter e può iniziare ad allenarsi con la squadra. Come riporta Matteo Barzaghi, in collegamento ad Appiano Gentile, il Tucu partirà per Verona

TUTTO OK − Questo l’aggiornamento di Barzaghi su Joaquin Correa: «Prima è arrivato Correa e poi sono arrivati Beppe Marotta e l’avvocato Angelo Capellini. Per Correa è tutto ok, si può allenare con la squadra che tra poco farà la rifinitura ad Appiano Gentile. L’argentino partirà con l’Inter per Verona, non sarà ovviamente dal primo minuto. La formazione anti Verona dovrebbe essere quella identica contro il Genoa fatta eccezione per la presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez. C’è curiosità di vedere la nuova sintonia tra il Toro e Edin Dzeko».