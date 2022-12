Correa-D’Ambrosio, lavoro a parte. Inter attende il rientro in gruppo – TS

Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. L’edizione odierna di Tuttosport definisce la possibile data di rientro in guppo

RIENTRO – L’Inter è al lavoro ad Appiano Gentile per preparare le prossime amichevoli e la ripartenza ufficiale della stagione. Joquin Correa, Danilo D’Ambrosio e anche il giovane Mattia Zanotti, alle prese con i rispettivi infortuni, hanno lavorato ancora a parte. Secondo Tuttosport, sia il “Tucu” che l’ex difensore del Torino dovrebbero tornare a lavorare in gruppo dopo Natale. L’obiettivo è essere a disposizione di Inzaghi per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli

Fonte: Tuttosport – Sim.Tog