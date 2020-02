Correa corre: oggi sul campo, ok per Parma....

Correa corre: oggi sul campo, ok per Parma. Recupero Lazio contro l’Inter

Correa rappresenta la buona notizia di giornata per la Lazio dopo il pareggio di ieri contro il Verona. I biancocelesti sorridono per il suo rientro dopo l’infortunio delle ultime settimane. Di seguito le ultime novità riportate dalla Lazio sui suoi canali ufficiali: occhio alla partita contro l’Inter

RECUPERO IMPORTANTE – La squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare il Parma, ma occhio a un possibile ritorno in attacco. Joaquin Correa sembra aver superato l’infortunio ed è pronto a tornare a disposizione. Oggi è tornato a lavorare sul campo e con il pallone: presto sarà in gruppo. Nella prossima partita dovrebbe rappresentare un’opzione in più dalla panchina, ci sarà dal primo minuto contro l’Inter?