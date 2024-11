Correa convince Inzaghi: la titolarità in Verona-Inter non è utopia!

Simone Inzaghi deve scegliere il partner d’attacco di Marcus Thuram per Verona-Inter. La titolarità di Joaquin Correa diventa sempre più plausibile.

IL RITORNO – Potrebbe presto arrivare una grande chance per Joaquin Correa. L’attaccante, che non vede il campo dallo scorso 20 ottobre, corre per un posto da titolare in Verona-Inter. Un’opportunità che, finora, Simone Inzaghi non ha mai concesso al ‘Tucu’, partito solo e sempre dalla panchina e impiegato solo in tre gare ufficiali. L’ultima circa un mese, appunto, fa nella gara all’Olimpico contro la Roma, quando subentrò nell’ultima mezz’ora. Dalle ultime novità dall’allenamento alla vigilia di Verona-Inter, infatti, Correa sembra poter scalzare i suoi compagni concorrenti.

Correa scalza la concorrenza in attacco: la scelta di Inzaghi per Verona-Inter

LE ALTERNATIVE – L’unica certezza offensiva di Inzaghi attualmente è Marcus Thuram. Il francese dovrebbe partire dal primo minuto in Verona-Inter, ma probabilmente senza il suo consueto partner Lautaro Martinez. L’argentino, infatti, ha da smaltire le fatiche con la sua Nazionale, con la quale si è distinto particolarmente nelle ultime settimane. Le alternative per Inzaghi, a questo punto, sarebbero tre: Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e, infine, Correa. Proprio l’argentino ex Lazio nelle ultime ore viene tenuto in forte considerazione dall’allenatore piacentino, tanto da poter accantonare le prime due alternative. Domani mattina, come per gli altri reparti di campo, arriverà la scelta definitiva di mister Inzaghi.