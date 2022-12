Correa: «Brozovic potrebbe fare l’attore. Ecco a chi non darei la macchina!»

Insieme a Matteo Darmian (vedi articolo) ed Henrikh Mkhitaryan (vedi articolo), anche Joaquin Correa ha partecipato alla puntata del format Trivia Quiz pubblicato dal canale YouTube ufficiale dell’Inter. Con anche qualche risposta divertente sui compagni di squadra.

COMPAGNI DI SQUADRA – Joaquin Correa ha le idee chiare sui compagni di squadra. Specialmente quando si tratta di chi possa fare l’attore e, soprattutto, a chi non affidare la propria macchina. A queste domande – durante il format Trivia Quiz pubblicato dall’Inter – ha risposto l’argentino: «Uno a cui non affiderei la mia macchina è sicuramente Dumfries. Per quanto riguarda chi possa fare l’attore, direi sicuramente Brozovic».