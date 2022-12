Correa ancora ad Appiano Gentile: il programma completo prima della partenza – SM

Joaquin Correa non partirà con l’Inter in direzione Spagna per disputare l’amichevole con il Real Betis (vedi articolo), ma secondo quanto riportato da Sportmediaset resterà ad Appiano Gentile per proseguire con il lavoro personalizzato prima di tornare in Qatar per l’Argentina (vedi QUI).

ANCORA LAVORO – Correa è ancora alle prese con un problema al tendine e per questo motivo non partirà con la squadra in Spagna e continuerà a lavorare ad Appiano Gentile anche nelle prossime quarantotto ore. Poi raggiungerà i suoi compagni dell’Argentina in Qatar dopo l’invito della Nazionale e il permesso concesso dell’Inter, sfruttando anche la domenica libera.