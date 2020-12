Corradi: “Scudetto, Inter favorita? Gli mancano delle cose. Eriksen…”

Bernardo Corradi, ex attaccante dell’Inter, ha parlato anche della lotta scudetto e del centrocampista danese Christian Eriksen

SCUDETTO – Queste le parole su “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto” da parte di Bernardo Corradi, ex attaccante dell’Inter, sulla corsa scudetto. «Inter favorita? Si è rinforzata, ma per me rimane la Juventus. L’Inter ha preso rinforzi ma gli mancano delle cose, su tutti un vero costruttore di gioco».

ERIKSEN – Corradi sul centrocampista nerazzurro Christian Eriksen. «Ha trovato un allenatore molto esigente, tra i più tosti in Italia. Ti trovi a cambiare mondo e già non è semplice: inserirsi in una squadra che va a duemila è un conto, mentre se il rendimento è positivo ma altalenante, con alcuni obiettivi come passaggi del turno Champions mancati, è dura entrare e incidere in tre-quattro minuti».