Corradi: «Pirlo? A paragone Conte altra struttura. L’Inter ha reagito, lui no»

Pirlo sta rischiando seriamente di non finire fra le prime quattro con la Juventus. Bernardo Corradi, ex attaccante con un breve passato anche all’Inter, ospite di “Speciale Champions League” su Canale 5, lo mette a confronto con quanto fatto da Conte in stagione.

GESTIONE DIFFERENTE – A cinque giornate dal termine della Serie A l’Inter ha tredici punti di vantaggio sulla Juventus. Secondo Bernardo Corradi l’allenatore ha avuto un valore nel distacco: «Andrea Pirlo in difficoltà? L’atteggiamento secondo me forse più sbagliato è stato non riuscire a reagire una volta usciti dalla Champions League. Se lo mettiamo a paragone con l’ambiente Inter e Antonio Conte, allenatore che ha un’altra struttura perché allena da più tempo, uscita dalla Champions League l’Inter ha reagito. La Juventus, uscita dalla Champions League, ha fatto fatica a reagire».