Corradi: «Inzaghi all’Inter mi incuriosisce. Esce dalla comfort zone»

Corradi è stato compagno d’attacco di Inzaghi ai tempi della Lazio. Sul prossimo allenatore dell’Inter l’ex giocatore, brevemente passato in nerazzurro nell’estate del 2002, ritiene che sia il momento giusto per il passaggio. Queste le sue parole dal post partita della finale di Champions League su Canale 5.

TRAMPOLINO DI LANCIO – Bernardo Corradi si aspetta tanto dal cambio in panchina: «Mi incuriosisce tanto Simone Inzaghi all’Inter. Ora è chiamato a confermare quello che di buono ha fatto alla Lazio: esce dalla sua comfort zone. Però credo che in questi anni, dall’affermarsi in prima squadra al settore giovanile, si sia evoluto come uomo e allenatore durante questi campionati, peraltro disputati anche vincendo trofei con la Lazio. Secondo me Inzaghi aveva bisogno di questo tipo di esperienza, per andare ad allenare una squadra che possa dichiarare ufficialmente che è uno degli allenatori più bravi che abbiamo a disposizione in Italia. Anche pronto, eventualmente, poi per un’esperienza all’estero».