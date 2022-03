Corradi: «Inter, obiettivo di Inzaghi è uno. Liverpool? Non c’era profondità»

Bernardo Corradi, su Prime Video, ritiene che l’obiettivo di Inzaghi all’Inter sia soltanto uno e lo ha dimostrato anche a Liverpool. Sulla sfida di Anfield, individua una pecca negli attaccanti

ATTACCANTI − Da ex punta Corradi commenta il gioco dei centravanti interisti ad Anfield: «La sensazione era che il Liverpool, pur non giocando una gara di grande agonismo, ha preso tre pali. Lautaro Martinez è in crescendo di condizione fisica, era una partita in cui forse doveva attaccare più la profondità. L’espulsione di Sanchez ha tagliato le gambe anche se entrambi hanno fatto una buona partita. Edin Dzeko era un giocatore perfetto ma ha giocato tantissimo per ora. Credo che per Inzaghi sia il campionato l’obiettivo primario».