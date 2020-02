Coronavirus, Zhang ha deciso: sede Inter e Appiano Gentile chiusi – GdS

L’emergenza Coronavirus ha colpito anche la Serie A e inevitabilmente le singole squadre, in particolare quelle delle aree colpite come Inter, Milan e non solo. In tal senso il presidente nerazzurro Steven Zhang, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, ha consigliato ai suoi dipendenti di stare a casa, decidendo inoltre di chiudere la sede dell’Inter e il museo San Siro.

LA DECISIONE – Emergenza Coronavirus non solo negli stadi: il presidente dell’Inter, Steven Zhang – che a inizio febbraio aveva donato alla città di Wuhan 300 mila mascherine ad uso medico (vedi articolo) -, consiglia ai suoi dipendenti dell’Inter di restare a casa, per questo motivo nella sede di Viale della Liberazione le presenze saranno limitate al massimo. Anche Antonio Conte e la squadra oggi saranno a riposo ma questo era in programma già da tempo, per questo motivo anche Appiano Gentile sarà chiuso.