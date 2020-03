Coronavirus, ecco la raccolta fondi dell’Inter Club sangue nerazzurro DAN

Condividi questo articolo

L’emergenza Coronavirus unisce i tifosi di tutta Italia, indipendentemente dal tifo e dal colore. Questo lo slogan dell’iniziativa dell’Inter Club sangue nerazzurro DAN di Palermo attraverso una raccolta fondi.

EMERGENZA CORONAVIRUS – L’Inter Club sangue nerazzurro DAN, famoso soprattutto nel sud Italia e con sede a Palermo, tiene uniti i tifosi di qualsiasi squadra per l’emergenza Coronavirus. A tal proposito è stata creata appositamente una raccolta fondi per l’acquisto di un macchinario salvavita (respiratore polmonare) da donare ad un ospedale di Palermo. Sei interessato a partecipare a questa iniziativa? Offerta libera e chiaramente non obbligatoria, a partire da 5 euro. Questo il messaggio dell’Inter Club: “Stiamo vivendo un momento difficile, da nord a sud l’Italia è in emergenza! Non vogliamo stare con le mani in mano senza far nulla. La nostra Associazione vorrebbe acquistare uno strumento necessario per la terapia intensiva. Per far ciò abbiamo bisogno anche del tuo contributo”. Clicca QUI se sei interessato a partecipare!