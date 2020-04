Coronavirus, Serie A pronta a ripartire: test e allenamenti. Tutte le date

Coronavirus e Serie A: l’emergenza ha costretto il calcio a fermarsi, ma ora sembrano pronte le misure essenziali per la ripartenza. Dal 4 maggio (qui le parole di Spadafora) potrebbero riprendere gli allenamenti. Occhio, però, alle visite mediche. Di seguito la futura programmazione da “Tuttomercatoweb”

LE DATE PER RICOMINCIARE – Lo stop relativo al Coronavirus è ancora attuale per tutto il Mondo e l’Italia. La Serie A, però, sta programmando nei dettagli la ripartenza. Per prima cosa, dovranno essere effettuate le doverose visite mediche ai calciatori: dovrebbero svolgersi il 27 aprile. A questo passaggio potrà seguire la ripresa degli allenamenti, in programma dal 4 maggio. I club stanno individuando degli hotel dove far alloggiare le squadre in questo periodo. Inizialmente, inoltre, verrà concesso l’ingresso negli spogliatoi a piccoli gruppi e gli allenamenti saranno senza il pallone. Se tutto andrà bene, il campionato potrà riprendere a fine aprile.