Coronavirus, Serie A oltre il DPCM: stop collettivo degli allenamenti – CdS

Oggi l’assemblea della Lega Serie A deciderà di fermare gli allenamenti delle squadre nonostante il DPCM lo consenta. Troppe le squadre coinvolte nell’emergenza Coronavirus (Covid-19). Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

STOP ALLENAMENTI – La Serie A sospende gli allenamenti di tutte le squadre italiane almeno per un’altra settimana. Sarà questa la decisione che con molta probabilità verrà presa già nella giornata di oggi (ore 13). Il motivo è semplice: nonostante il DPCM consenta il normale svolgimento degli allenamenti per tutti gli atleti, prevale il buon senso. Sette squadre su venti hanno i loro tesserati in quarantena: “I presidenti hanno capito che costringere i loro dipendenti a sudare durante la settimana nei rispettivi centri tecnici avrebbe prefigurato responsabilità in caso di contagio visti i contatti non evitabili per esempio nelle partitelle”. Da sottolineare che però molti dei giocatori rimasti a casa con le loro famiglie rispettano le indicazioni date dagli allenatori svolgendo comunque attività fisiche all’interno delle loro abitazioni.