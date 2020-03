Coronavirus, raccolta fondi Inter tocca quota 650.000 euro grazie ai Zanetti

Condividi questo articolo

L’Inter continua a essere economicamente parte attiva nella lotta al Coronavirus. Come ripreso dall’agenzia “ANSA”, la cifra è in crescita e ha superato un altro step. La raccolta fondi nerazzurra è stata integrata nelle ultime ore dalla famiglia Zanetti

650 MILA – L’emergenza sanitaria Coronavirus sta mettendo a seria prova tutta l’Italia, in particolare la Lombardia. La raccolta fondi dell’Inter in favore dell’Ospedale “Sacco” di Milano ha già raggiunto la cifra di 650.000 euro. Di seguito il messaggio della società nerazzurra: “C’è ancora tempo per un piccolo gesto in favore di medici, infermieri e operatori sanitari che tutti i giorni lottano contro il Covid-19”. La cifra precedentemente donata dal club (500.000 euro, ndr) è stata integrata da altri 150.000. Di questi, 50.000 euro da parte della Fondazione PUPI di Javier Zanetti con la moglie Paula. Ennesima dimostrazione della vicinanza della famiglia Zanetti alle giuste cause.

Fonte: ANSA