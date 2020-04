Coronavirus, nuovo kit per favorire la ripresa del...

Coronavirus, nuovo kit per favorire la ripresa del campionato – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, è in arrivo un nuovo kit medico in merito all’emergenza Coronavirus (Covid-19), che favorirebbe la ripresa del campionato.

NUOVO KIT – Nelle prossime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, potrebbe essere validato

un test, preparato dalla casa farmaceutica americana Abbott, che affiancherebbe (raccomandato nella misura di uno ogni quattro giorni per atleta dalla FMSI) e dei test seriologici. Un kit preparato che consentirebbe di capire nello stesso tempo se l’infezione è attiva e se si sono sviluppati gli anticorpi: “questo test Rna ridurrebbe notevolmente le campionature alla base delle politiche di contrasto del virus nel Paese e nel mondo e in ultima istanza ridurrebbe le preoccupazioni e snellirebbe tempi e passaggi del protocollo per gli atleti”.