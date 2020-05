Coronavirus, nuovi contagi in Serie A: incubo Sampdoria e Fiorentina – CdS

Il Coronavirus (Covid-19) torna a bussare in Serie A, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” sei nuovi contagiati nella Fiorentina e quattro della Sampdoria. Alcune voci inoltre parlano di quattro contagiati anche nel Milan, che però non conferma l’indiscrezione.

CORONAVIRUS IN A – Torna l’incubo Coronavirus in Serie A, proprio quando le squadre cominciavano a trovare l’intesa per gli allenamenti ed eventuale ripresa del campionato. Si tratta di tutti casi asintomatici scoperti dopo aver effettuato i test sierologici e tamponi. Quattro casi nello specifico per quanto riguarda la Sampdoria, o meglio tre nuovi casi e una recidiva di un giocatore in precedenza già positivo. Anche il Milan in apprensione. Sì, perché secondo quanto riportato dal quotidiano romano, ieri si è sparsa la voce di quattro presunti giocatori positivi al Coronavirus (Covid-19) tra i rossoneri, ma l’indiscrezione però non è stata confermata dal Milan. Per le prossime due settimane tutti i calciatori ancora positivi dovranno restare isolati, e intorno al 20 saranno effettuati nuovi tamponi per verificare l’effettiva guarigione degli stessi. Dopo i giocatori dovranno procedere con nuove visite mediche per accertare la possibilità di tornare in campo. I tempi si allungano, e il Coronavirus purtroppo è ancora presente nel calcio.

Fonte: Corriere dello Sport.