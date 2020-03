Coronavirus, l’UEFA annuncerÃ  lo stop delle coppe e slittamento Euro2020

Coronavirus, l’UEFA annuncerà lo stop delle coppe e slittamento Euro2020

A causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19), secondo quanto riportato dal quotidiano francese Équipe, l’UEFA presto annuncerà lo stop delle coppe europee e lo slittamento di Euro2020.

PRESTO L’ANNUNCIO – L’emergenza Coronavirus aumenta sempre di più, per questo motivo l’UEFA ha deciso di convocare una riunione straordinaria il prossimo martedì 17 marzo come riportato precedentemente. Secondo il quotidiano francese, la UEFA annuncerà lo stop delle coppe europee (UEFA Champions League ed Europa League), e lo slittamento dell’Europeo 2020 in programma questa estate al 2021. A quel punto, con l’Europeo rinviato al 2021 i campionati potranno regolarmente concludere i campionati, evitando l’annullamento.