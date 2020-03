Coronavirus: lnter e le altre lombarde autorizzate ad allenarsi?

Prosegue nel mondo del calcio la polemica sulla ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A in un paese paralizzato dall’emergenza Coronavirus. Nell’ultima ordinanza di ieri pare che la Regione Lombardia abbia dato l’autorizzazione alle squadre lombarde, Inter in testa, di riprendere gli allenamenti

Nel mondo del calcio è molto aperta la polemica sulla ripresa degli allenamenti in un paese sempre più paralizzato dall’epidemia di Coronavirus e la Regione Lombardia sembra aprire alla possibilità che le squadre lombarde, in particolar modo le quattro di Serie A Inter, Milan, Atalanta e Brescia, possano tornare ad allenarsi. Nell’ordinanza 514 di ieri infatti si legge che: “Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionali dal CONI, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali”.