Coronavirus, Juventus-Inter e altre 4 a porte chiuse! Sampdoria, si valuta

Coronavirus in Italia, continuano le misure che riguardano inevitabilmente lo sport e la Serie A. Juventus-Inter, alla luce delle parole del Ministro Spadafora, si giocherà a porte chiuse. Altre quattro partite saranno disputate senza tifosi, mentre si valuta Sampdoria-Verona

DECISIONE PRESA – L’allarme Coronavirus costringe lo sport ad adeguarsi. Il prossimo turno di Serie A si disputerà a porte chiuse, almeno per quanto riguarda le partita da disputare nelle zone a rischio contagio, vicine ai focolai attivi. Si tratta di Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e soprattutto Juventus-Inter, match di cartello del prossimo turno. Da valutare, invece, Sampdoria-Verona in programma il 2 marzo. Genova è vicina alle regioni interessate dal Coronavirus, ma in quella data il decreto sarà esaurito. Di seguito le partite che si giocheranno a porte chiuse, con l’eccezione Sampdoria.

Udinese-Fiorentina sabato 29 febbraio ore 18

Milan-Genoa domenica 1 marzo ore 12.30

Parma-SPAL domenica 1 marzo ore 15

Sassuolo-Brescia domenica 1 marzo ore 15

Juventus-Inter domenica 1 marzo ore 20.45

Sampdoria-Verona lunedì 2 marzo ore 20.45 (da valutare)