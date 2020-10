Coronavirus, Inter: Skriniar lungodegente, Gagliardini e Radu sperano

Condividi questo articolo

Gagliardini Inter

Il punto sui positivi al coronavirus nelle fila dell’Inter. Milan Skriniar è ancora bloccato in Slovacchia e attende di negativizzarsi per tornare in Italia. Gagliardinie Radu attendono l’esito del tampone di oggi

SORRISI – L’Inter è ancora alle prese con alcuni casi di coronavirus nella propria rosa. Alessandro Bastoni ed Ashley Young sono guariti nei giorni scorsi, ma solo il primo dovrebbe partire da titolare in Genoa-Inter (QUI la probabile formazione di Conte). Per Achraf Hakimi, la situazione è leggermente più delicata e complessa (vedi articolo).

ANSIA – Milan Skriniar, Roberto Gagliardini e Ionut Andrei Radu sono ancora positivi al coronavirus. Lo slovacco, in particolare, è risultato positivo quasi 20 giorni fa e, al momento, è bloccato in Slovacchia per le norme vigenti sulla quarantena. L’Inter avrebbe intenzione di organizzare il rientro in Italia nei prossimi giorni, ma l’ex Sampdoria deve prima negativizzarsi. Per quanto riguarda Gagliardini e Radu, anche loro positivi da qualche settimana, il club attende novità confortanti dall’ultimo giro di tamponi, il cui esito dovrebbe essere reso noto nelle prossime ore.