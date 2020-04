Coronavirus, Inter lavora per adeguare alloggi ad Appiano Gentile – SM

Il tema di un’eventuale ripartenza della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus è all’ordine del giorno. Non tutte le squadre del campionato italiano hanno però strutture che rispettano le normative: l’Inter deve far fronte al numero insufficiente degli alloggi. Ecco i dettagli da “Sportmediaset”

PROBLEMATICHE – La ripartenza post Coronavirus sembra avvicinarsi. Ci sono ancora due settimane per adeguare alle normative i centri sportivi dei club di Serie A o cercare soluzioni alternative. Juventus, Lazio, Napoli, Milan, Lecce e Cagliari hanno strutture che non presentano problematiche. Inter, Roma, Atalanta e Parma dovranno far fronte al problema degli alloggi, non sufficienti a ospitare in casa tutto lo staff. Le altre squadre dovranno appoggiarsi in toto a un albergo esterno; il Torino potrebbe traslocare in un centro sportivo adeguato fuori dalla regione.

Fonte: Sportmediaset.