Coronavirus, il messaggio di Godin: “Giochiamo tutti nella stessa squadra”

Diego Godin, tramite un post sui social network, ha postato la foto diffusa anche da Steven Zhang (vedi qui) e detto la sua sul difficile momento legato al Coronavirus. Ecco le parole del difensore dell’Inter

STESSA SQUADRA – L’emergenza Coronavirus ha ormai investito tutto il pianeta. Anche il mondo dello sport ne sta avvertendo le conseuenze in queste ore: Daniele Rugani è risultato positivo (vedi qui), anche l’NBA è stata sospesa per la positività di Rudy Gobert, centro degli Utah Jazz. Oltre alla Liga spagnola, anch’essa appena sospesa (vedi qui). Diego Godin si è unito al messaggio di Steven Zhang, presidente dell’Inter, e ha detto la sua sui social network: “Stiamo vivendo tempi difficili e senza precedenti. In questo momento giochiamo e combattiamo tutti nella stessa squadra. Molto incoraggiamento soprattutto per coloro che soffrono direttamente le conseguenze del COVID-19. Dobbiamo essere tutti responsabili in questa situazione e aiutare a tornare alla normalità”.