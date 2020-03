Coronavirus, Gravina: “Al di là delle posizioni, solidarietà per Tommasi!”

L’emergenza Coronavirus preoccupa sempre di più il mondo del calcio e non solo. Dopo le parole di Damiano Tommasi oggi (vedi articolo), anche Gabriele Gravina – presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio -, si schiera dalla parte dell’ex calciatore e attuale presidente dell’AIC per le minacce ricevute. Di seguito le sue parole ai microfoni di “ANSA”.

CON TOMMASI – L’emergenza Coronavirus crea sempre più il panico nel mondo nel calcio e non solo, a tal punto da minacciare di morte il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi a seguito delle parole di oggi. Grabriele Gravina si schiera dalla sua parte: : «Al di là delle posizioni di parte, per le quali auspico ci sia un confronto risolutivo nelle sedi istituzionali come il Consiglio Federale di martedì, esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’intera Federcalcio per le ignobili minacce e per le volgari offese che sta ricevendo sui social il Presidente dell’AIC Damiano Tommasi».

Fonte: ANSA.