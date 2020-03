Coronavirus, FIFA ha deciso: Nazionali non obbligate. Club scelgono

Coronavirus (qui il bollettino del 13 marzo), l’emergenza ormai ha investito il calcio a ogni livello. Mentre la Lega Serie A si è adeguata a fatica (qui le ultime decisioni), a livello mondiale proprio in queste ore stanno giungendo decisioni importanti. L’ultima potrebbe riguardare le Nazionali, da parte della FIFA

ALTRO STOP? – Il Coronavirus ha determinato un vero e proprio terremoto per le abitudini mondiali e il calcio non è rimasto immune. Dopo lo stop ai campionati, con l’Italia in testa, ora anche le Nazionali potrebbero fortemente risentirne. Secondo quanto riporta “TMW Radio”, infatti, la FIFA avrebbe deciso di non obbligare i club a lasciar partire i propri tesserati per i prossimi impegni. Si parla, infatti, degli impegni con le Nazionali nei mesi di marzo e aprile.