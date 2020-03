Coronavirus e Serie A ferma. Inter, ecco le partite rinviate. Europa cambia?

Condividi questo articolo

Coronavirus in espansione e ormai l’emergenza è chiara in tutta l’Italia. Il mondo del calcio è pienamente coinvolto nell’allerta: il Premier Giuseppe Conte ha da poco ufficializzato lo stop della Serie A fino al 3 aprile (qui le sue parole). Vediamo i prossimi programmi dell’Inter

STOP E EUROPA – Giuseppe Conte ha ufficializzato la notizia che era già nell’aria dalle scorse ore: Serie A sospesa fino al 3 aprile. Le misure del Governo sono necessarie per combattere l’espansione sempre più terrificante del Coronavirus. L’FC Internazionale, come tutte le squadre italiane, non giocherà la 27esima e la 28esima giornata, in programma nel mese di marzo. In Europa, la situazione non è ancora chiara, ma contro il Getafe i nerazzurri dovrebbero giocare a porte chiuse. Di seguito le partite rinviate per i nerazzurri, anche se bisogna tenere conto anche del recupero con la Sampdoria in data ancora da stabilire.

CORONAVIRUS, PARTITE INTER RINVIATE A DATA DA DESTINARSI

Inter-Sassuolo, precedentemente in programma domenica 15 marzo, ore 18.00

Parma-Inter, precedentemente in programma domenica 22 marzo, ore 20.45