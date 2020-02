Coronavirus, il comunicato del CONI sugli eventi sportivi sospesi

Condividi questo articolo

Il Coronavirus ferma il mondo dello sport in Lombardia e Veneto. Come annunciato nell’ultima ora (vedi articolo) sono sospesi tutti gli eventi programmati per la giornata di oggi, domenica 23 febbraio. Ecco il comunicato con cui il CONI ha confermato quanto preannunciato dal Premier Conte (vedi articolo).

IL COMUNICATO – “Su indicazione del Governo, Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata di domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto”. Questo, come noto, fa sì che per la Serie A l’emergenza Coronavirus blocchi la disputa di Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari. Si giocheranno invece Genoa-Lazio (ore 12.30), Torino-Parma (ore 15) e Roma-Lecce (ore 18). Salvo ulteriori comunicazioni.

Fonte: CONI.it