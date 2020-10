Coronavirus, altri tamponi per l’Italia Under 21: l’esito....

Coronavirus, altri tamponi per l’Italia Under 21: l’esito. Bastoni fa rientro

Condividi questo articolo

L’Italia Under 21 annuncia che il nuovo giro di tamponi effettuato in mattinata ha dato esito negativo per tutti. I due positivi, vale a dire Bastoni e Carnesecchi, faranno rientro nelle rispettive sedi

NUOVI TAMPONI – L’Italia Under 21, dopo la positività al Coronavirus di Marco Carnesecchi e Alessandro Bastoni, quest’ultima confermata anche dall’Inter (vedi articolo), ha effettuato un nuovo giro di tamponi: “Hanno dato esito negativo i tamponi effettuati questa mattina dai calciatori e dal gruppo squadra della Nazionale Under 21, mentre i due calciatori risultati positivi al COVID-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri, ancora totalmente asintomatici, lasceranno il ritiro per far rientro alla propria sede nelle modalità concordate con la ASL competente”, si legge sul sito della FIGC.

Fonte: FIGC.it