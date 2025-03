Cornet risponde a Viola: 1-1 tra Cagliari e Genoa

PAREGGIO – È terminato con il risultato di 1-1 l’anticipo del venerdì sera tra Cagliari e Genoa. Dopo qualche minuto di studio, i padroni di casa passano in vantaggio al 10’ con Roberto Piccoli. Il gol del cagliaritano però viene subito annullato dal guardalinee per una posizione di offside. Al 18’ invece, arriva il gol giusto. Sempre Piccoli serve bene Nicolas Viola che con precisione trasforma l’assist in gol. Il Genoa prova a ritrovarsi ma al duplice fischio il Cagliari va negli spogliatoi con un gol di vantaggio. La ripresa si apre subito con gli ospiti che acciuffano il pari grazie a Cornet che a porta vuota non sbaglia l’appoggio in rete. Al 60’ è sempre il Genoa a rendersi pericoloso con un colpo di testa di De Winter che fa tremare la porta sarda. Nel finale due episodi discussi con entrambe le squadre che reclamavano un calcio di rigore. Al 90’ però ci prova l’ultima volta il Cagliari con Gianluca Gaetano che di testa non trova lo specchio della porta.

