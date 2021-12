Corini: «Inter, oggi può esserci il sorpasso. Anche a Madrid molto bene»

Eugenio Corini, intervenuto su Tutti Convocati, ritiene che l’Inter potrà essere in grado di compiere il sorpasso sul Milan. L’ex allenatore elogia anche il lavoro di Inzaghi

SORPASSO − Corini non ha dubbi sulla forza dei nerazzurri e sul possibile approdo in testa alla classifica: «Giornata importante perché l’Inter può operare il sorpasso, affronta un Cagliari che necessita punti ma le ultime prestazioni dell’Inter sono state importanti. Anche a Madrid, hanno giocato molto bene e potevano fare un risultato positivo se non ci fosse stato il rosso di Nicolò Barella. Già lo scorso anno, l’Inter ha meritato di vincere lo scudetto con Antonio Conte e con Simone Inzaghi sta facendo molto bene. Ha dato una grande identità alla squadra e oggi può esserci il sorpasso».