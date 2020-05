Cordoba versione conduttore: “Chi è il terzo nell’Inter in questa classifica?”

Cordoba – ex difensore dell’Inter – è uno dei nove ospiti nerazzurri di “E poi c’è Cattelan” su Sky Uno. Nel gioco “3×3” gli tocca intervistare la D’Amico, anche se la risposta giusta viene data dal figlio (interista)

PODIO NERAZZURRO – Da difensore a conduttore, ecco la trasformazione di Ivan Cordoba, che – dopo Esteban Cambiasso (vedi intervento, ndr) – si presta al gioco con Ilaria D’Amico: «La mia domanda è tranquilla, questa è facile. Dopo Javier Zanetti (vedi intervento, ndr), che è primo e me che sono secondo, chi di noi nove è terzo per numero di presenze con l’Inter tra Marco Materazzi, Cambiasso e Paolo Orlandoni?». La risposta giusta viene data da Pietro, figlio della D’Amico, in collegamento telefonico. Si tratta di Cambiasso, ovviamente.