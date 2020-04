Cordoba: “Skriniar e de Vrij mi piacciono, sono da Inter! Godin e Bastoni…”

Cordoba è stato ospite in collegamento con “Sky Sport 24” per il programma “Casa Sky Sport”. L’ex difensore dell’Inter, dopo aver parlato di Mourinho (vedi articolo), ha elogiato i difensori centrali nerazzurri

INVESTITURA – Così Ivan Ramiro Cordoba sui difensori: «A me piacciono tantissimo Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Sono due centrali che secondo me hanno dimostrato di essere da Inter. Diego Godin è un signor difensore, parliamo di uno che ha fatto la sua storia di Champions League e in Nazionale. Se devo scegliere uno rimango con Skriniar. Alessandro Bastoni? Non mi ricordo Marco Materazzi da giovane prima di averlo all’Inter. Però essendo anche mancino potrebbe essere un giocatore da paragonare a lui».