Cordoba: «Rifiutato il Real Madrid per vincere con l’Inter! Lautaro Martinez…»

Ivan Ramiro Cordoba in una lunga intervista in collegamento video con Affaritaliani ha espresso la sua opinione riguardo l’attacco dell’Inter. Poi ha svelato un retroscena legato al Real Madrid.

“NO” AL REAL – Cordoba parla della sua esperienza all’Inter e svela un retroscena curioso: «Sono stati 15 anni, il periodo più lungo in cui sono stato in una squadra, anche considerando il percorso fatto nelle giovanili: nel Deportivo Rio Negro avevo militato da 8-9 anni a 16 quando ho iniziato in serie B. Posso essere al Venezia (dove è attualmente dirigente, ndr) o da qualsiasi altra parte, ma l’Inter rimane dentro di me. I primi cinque anni che non vincevamo. Ma se non fosse stato per quel periodo, in cui avevi la voglia di riscatto, una sorta di ‘debito’ che avevi con i tifosi, la proprietà e te stesso, non so se avremmo vinto dopo. Noi del gruppo di quei 5 anni cercammo di trasferire quello spirito a chi arrivò con noi dopo. Mi cercò il Real Madrid, ma ero convinto di voler vincere con l’Inter. Ho avuto questa forza di dire ‘no, voglio vincere qua’».

TANTI AVVERSARI – Cordoba esprime una sua opinione anche sull’ex Fenomeno: «Più difficile da marcare? Ronaldo. Perché l’ho avuto come compagno di squadra, ma prima ancora da avversario in Nazionale e dopo di nuovo contro quando andò al Milan. Ma dopo di lui in quel periodo c’erano degli attaccanti incredibili, Shevchenko è uno di loro. Contro di lui ho giocato più volte, tanti derby Inter-Milan».

ATTACCO INTER – Cordoba parla anche dell’attacco attuale: «Più difficile marcare Lukaku di Dzeko perchè più esplosivo, secondo me più forte e si muove di più. Non che Dzeko non si muova, ma dà un riferimento più specifico. Sì potrebbe esserlo. Non ancora, ma potrebbe esserlo».

