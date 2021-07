Cordoba: «Si parla di cessione di Lautaro Martinez. Samuel preferito a Yepes»

Cordoba ha parlato di Inter alla Agencia EFE, in occasione della presentazione del suo libro autobiografico “Retrato de un luchador” (Ritratto di un combattente). Diversi i temi trattati, tra cui il neo tecnico nerazzurro Inzaghi, un’ipotesi di mercato legata a Lautaro Martinez e un aneddoto su Mancini.

PROTAGONISTI – L’ex difensore dell’Inter Ivan Cordoba ha analizzato la prossima stagione dei nerazzurri sotto la guida di Simone Inzaghi, sottolineando anche il momento difficile che la società sta vivendo a livello economico: «C’è incertezza con il nuovo tecnico perché è diverso seguire un progetto con Antonio Conte, che aveva già tutta la situazione in mano, rispetto a un allenatore con un’idea diversa e un altro modo di lavorare. Quindi serve pazienza e spero che possa fare bene. Si dice che vogliano vendere Lautaro Martinez. Ma è una situazione complicata perché hai faticato tanto per tornare a vincere, cambi allenatore perché non vuole restare e le condizioni economiche non supportano l’idea di voler continuare ad essere protagonisti».

THE WALL – Cordoba ha poi concluso con un aneddoto su Roberto Mancini ai tempi dell’Inter e sull’arrivo di un grande protagonista in nerazzurro: «Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto molto giocare con Mario Yepes, perché ci conosciamo a memoria. Mi ha risposto che avremmo provato a vedere se era possibile acquistarlo. Il club si è però reso conto che Walter Samuel non stava facendo bene e il Real Madrid lo cedeva, quindi l’Inter prese lui». La scelta di puntare su Samuel, una leggenda nerazzurra, è senza dubbio stata una tra le più azzeccate della storia dell’Inter.

Fonte: EFE