Cordoba: «Lukaku, che operazione! Inter favorita? Deve puntare al titolo»

L’Inter, nel mese di giugno, è stata sicuramente quella che si è mossa di più e si è portata più avanti con il lavoro di tutte. Aver già in cassaforte quattro (cinque) acquisti (si attende Bellanova), sono un enorme vantaggio. Ivan Ramiro Cordoba, al Corriere dello Sport, ha parlato proprio di questo.

RITORNO – Il ritorno di Romelu Lukaku ovviamente è l’operazione cardine del mercato dell’Inter. Un’operazione che si può tranquillamente definire clamorosa. Ne parla così Cordoba. «E’ stata una grande operazione. Lukaku e l’Inter avevano condiviso un percorso importante e insieme si erano tolti delle soddisfazioni. Romelu ha deciso di andare via dal Chelsea e ha fatto tutto il possibile per tornare. Ha trovato dirigenti che hanno recitato la loro parte perché sanno quello che può ancora dare. Se sarà un fattore in Serie A? Lo è stato e lo sarà pure in futuro. E’ che non troverà più Conte in panchina, ma sarà motivatissimo: si è tagliato lo stipendio perché ha capito l’errore che ha commesso andandosene e ora vuole disputare una stagione da protagonista. Inzaghi non vede l’ora di lavorare con lui e può aiutarlo a segnare tanto oltre a migliorarlo ulteriormente. Per me questo può essere un matrimonio perfetto».

SCUDETTO – L’Inter, ovviamente, con tutti questi acquisti e dopo lo scorso anno viene vista come la favorita. «La gente ha paura a pronunciare quella parola (scudetto, ndr), ma l’Inter non può averne: con Lukaku deve puntare al tricolore. Poi essere o non essere favoriti, conta poco. Il ritorno di Lukaku che segnale è? Non prendi Lukaku se non vuoi vincere. Tanto di cappello al club che ha riportato in Italia un grande attaccante ceduto appena 11 mesi fa per 115 milioni. Senza la ferma volontà di tornare a casa da parte del calciatore non se ne sarebbe fatto niente, ma la dirigenza è stata brava a cogliere l’occasione».

COPPIA GOL – Con il ritorno di Lukaku si va a riformare anche la coppia con Lautaro Martinez. «Se avranno bisogno di tempo? No di certo. Hanno un grande feeling in campo e sono amici fuori. E’ come quando io scendevo in campo con Materazzi o con Samuel: ci trovavamo a occhi chiusi e sapevamo sempre i movimenti da fare».

ALTRI COLPI – Non solo Lukaku però. L’Inter ha preso anche Mkhitryan a zero oltre ad Asllani e Bellanova (lunedì le visite mediche). «Mkhitaryan è intelligente , perché l’armeno è un elemento duttile e Inzaghi lo potrà utilizzare in diversi modi. Si tratta di un rinforzo qualitativo per la mediana che ha perso un leader come Perisic, ma che ora ha la voglia di vincere di Mkhitaryan. Asllani e Bellanova? Bellanova mi piace molto e sono convinto che anche gli interisti se ne innamoreranno. Può crescere tanto, ma è un giocatore che ha forza e gamba, capace di fare tutta la fascia e di arrivare in fondo per il cross. Niente paragoni, ci mancherebbe, ma vi ricordate come San Siro si esaltava per Zanetti che volava sulla fascia?».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti