Cordoba: «Lautaro Martinez, nessuna colpa. Consiglio un colombiano all’Inter»

Juan Ramiro Cordoba, ex calciatore dell’Inter, si è pronunciato in merito alle parole nette di Lautaro Martinez circa la sua volontà di non saltare gli impegni con l’Argentina. Poi un suggerimento “di mercato” all’Inter.

NESSUN PROBLEMA – Juan Ramiro Cordoba, calciatore che ha lasciato un piacevole ricordo ai tifosi dell’Inter per la sua esperienza in nerazzurro, è stato intervistato da Sportitalia su vari temi connessi alla squadra meneghina. Innanzitutto, l’ex calciatore colombiano ha espresso il suo punto di vista riguardo la decisione di Lautaro Martinez di non “dire no” all’Argentina: «Non possiamo chiedergli di rinunciare alla Nazionale, vale per chiunque. Giocare per il proprio Paese è una cosa davvero speciale che si sogna sin da piccolo. Piuttosto un giocatore rischia l’infortunio, ma rinunciare a entrare in campo è impossibile».

Oltre Lautaro Martinez, Cordoba e un ‘suggerimento’ all’Inter

L’APPREZZAMENTO – Cordoba ha poi proseguito indicando una sua personale preferenza in merito ai difensori che potrebbe acquistare l’Inter per completare il suo reparto arretrato. Questo il suo commento: «A me piace tanto Lucumì. Ha una grande esperienza in Italia, lo si vede dal suo modo di giocare. Lui ha un grande fisico. Infatti giocava da esterno sinistro, poi hanno visto che da centrale dava il suo meglio. Ora lo sta confermando».