Cordoba: «Inter, puntavo su questo ed è venuto fuori! Evoluta»

Cordoba si esprime sull’impresa dell’Inter contro il Barcellona e il raggiungimento della finale di Champions League. Così l’ex difensore.

ESPERIENZA – Ivan Ramiro Cordoba, in collegamento su Sky Sport 24, sulla grande impresa: «Ero molto fiducioso, sapevo che questa squadra ci ha dimostrato in questi anni, e ha tirato il meglio di sé. L’esperienza è venuta fuori e io puntavo su quello. Così è stato. Non ho mai smesso di pensare che si potesse arrivare alla finale, non so come si potesse arrivare a quel pareggio, ma alla finale sì. In tutti questi anni sono riusciti a fare un gruppo unico, sono un’unica cosa come lo eravamo ieri. E non è stata solo la partita di ieri, ma anche col Bayern. Quello che hanno raccolto è tutto meritato».

EVOLUTA – Sempre Cordoba parla di Inter evoluta: «A Inzaghi vanno fatti i complimenti, la squadra è concentrata su quello che succede in campo, senza concentrarsi su altre situazioni particolari. C’è una squadra che va in campo e una squadra fuori che è di altissimo livello. L’Inter si è evoluta, affrontando un avversario più difficile dell’altro, riuscendo a tirare qualcosa che non sapevano di avere neanche loro».

PREFERENZA – Infine, Cordoba si esprime così sull’avversaria: «Io la penso come Moratti, non mi interessa chi va: si va solo per un obiettivo, ossia vincere. La squadra più in forma sempre il PSG e Luis Henrique conosce il calcio italiano, ma l’Arsenal impressiona. Non è scontato che sia il PSG ad andare in finale. Chi tocca, tocca».