Cordoba: «Inter, i dettagli fanno la differenza! Derby? Come finale»

Cordoba, ex nerazzurro, ha parlato di Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League. L’ex difensore consiglia i giocatori di Inzaghi

DETTAGLI − L’ex nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba ai microfoni di Sky Sport 24: «L’Inter è con tanti sapori, tanti gusti, tutti buoni. Al di là di quello più amaro o dolce. Per me è sempre stata un bellissimo piatto. Mai mi sarei immaginato di vivere tutti questi anni all’Inter con tante sensazioni diverse. Anni vissuti con grande intensità grazie anche ai tifosi. Il derby in semifinale? Si prova di tutto, perché sembra che il mondo si congeli in quel momento. Importante per la squadra è capire che si stanno trovando in buon momento, questo dà sicurezza. Opportunità bellissima per i tifosi dell’Inter e per la stessa squadra. Deve essere affrontata come una finale. I ragazzi, quelli che ci sono adesso, hanno molto chiare le idee di come comportarsi quando si arriva ad un evento come questo. Essere molto sicuri su quello che hanno dimostrato, non sottovalutare in nessun modo l’avversario e cercare di dare più di quello che sia. I dettagli sono importantissimi, contano tanto. L’ho imparato da Mourinho!».