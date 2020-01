Cordoba: “Inter-Atalanta impronosticabile. Conte? Non pensavo che…”

Intervistato in esclusiva dalla “Gazzetta dello Sport”, Ivan Cordoba ha parlato di Inter-Atalanta mettendo a confronto i due attaccanti (Lukaku e Zapata), gli allenatori e gli obiettivi delle due squadre.

NESSUN PRONOSTICO – Come finirà Inter-Atalanta? Non chiedetelo a Ivan Cordoba: «Non faccio pronostici, tiferò Inter, ma è un match dove tutto è possibile. Una squadra solida contro un super attacco che recupera un certo Zapata. Attaccante fortissimo, una certezza. A Bergamo ha fatto il salto di qualità, è stato giusto restare, ma penso che il suo destino sia quello di andare in una big europea. Lui e Lukaku sono simili, tra i più tosti da affrontare. Mi ricordano Vieri. Per le difese il consiglio è di non stare troppo addosso ai due perché ti “ammazzano”, bisogna giocare d’anticipo. Muriel ha qualità uniche e sta trovando continuità».

ALLENATORI A CONFRONTO – Gli artefici principali del momento delle due squadre sono sicuramente i due allenatori. Proprio da Antonio Conte, Cordoba è rimasto piacevolmente sorpreso: «Sarò onesto, su Antonio dubitavo visto il suo passato e non pensavo potesse inserirsi subito nel nostro mondo. Invece certi risultati nascono sia dal suo lavoro che da quello di Marotta. È un vero professionista, dava l’anima da giocatore, lo fa anche da allenatore. Gasperini invece sta facendo cose importanti. Oggi sono i migliori in Italia. Quando Gasperini venne all’Inter non potemmo confrontarci perché ero infortunato. Peccato, con il suo gioco mi sarei divertito e mi sarebbe piaciuto lavorare con lui».

MODULI E DIFESE – Dove avrebbe giocato Cordoba nelle difese delle due squadre? Il colombiano ex nerazzurro ha un’idea: «Nelle due difese a tre mi troverei benissimo, giocando a destra o a sinistra. Non da centrale. Anche la linea a quattro ha molti aspetti positivi. Il calcio è cambiato, conta sì il modulo, ma soprattutto l’atteggiamento. Anni fa si seguiva sempre a uomo l’avversario, oggi si difende in modo più dinamico».

OBIETTIVI – Infine immancabile un pronostico sugli obiettivi di entrambe le squadre. Queste le parole di Cordoba: «L’Atalanta può sicuramente puntare al quarto posto e in Champions League ha tutto per superare il Valencia. L’Inter invece deve puntare al massimo: se giochi nell’Inter la paura di pronunciare la parola “Scudetto” non deve esistere».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Francesco Fontana