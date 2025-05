Cordoba: «Fiducioso per l’Inter! La squadra è molto decisa»

Ivan Ramiro Cordoba, campione d’Europa con l’Inter nel 2010, ha raccontato i giorni precedenti di una finale e ha detto la sua su Sky Sport sulla partita con il Psg.

FINALE – A pochissimi giorni dalla finale di Champions League contro il Psg Ivan Ramiro Cordoba ha detto la sua sull’Inter: «Io sono sempre stato molto fiducioso da quando ho visto l’Inter affrontare queste partite di Champions League. Arrivano con una convinzione molto più forte rispetto alle altre occasioni. Li vedo molto decisi per la partita e sono fiducioso. La tifoseria è pazzesca, sarà qualcosa di importante così come è stato a Istanbul. La tifoseria non ha mai mollato, non ha mai finito di appoggiare la squadra anche quando è finita la partita. I ragazzi giocheranno per loro e per ciò che hanno fatto fino ad adesso. Molti staranno pensando che sarà l’ultima volta per loro una finale, quindi daranno tutto. Ad una certa età si comincia a pensare al ritiro, cominci a preparare il ritiro dal calcio. La squadra è arrivata nella condizione giusta per affrontare il Psg. Prima della finale la partita d’allenamento dai tutto. I momenti precedenti al massimo appuntamento della carriera. La difesa è la forza dell’Inter in questa stagione»