Cordoba: «Tanta emozione per l’Inter! Un’analogia col 2010»

Ivan Cordoba si è pronunciato prima del fischio d’inizio del match tra PSG e Inter, valido per la finale di Champions League 2024-2025. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Ivan Cordoba si è così espresso a Sky Sport nel pre-partita di PSG–Inter: «C’è grande emozione per questa sfida, ricordo benissimo i momenti vissuti nel 2010 in questo stadio. I calciatori, quando arrivano in campo prima di una partita del genere, guardano verso gli spalti per osservare coloro che gli sono sempre stati vicini. Al contempo, i giocatori devono essere in grado di isolarsi per evitare di perdere la concentrazione. Ognuno di noi che ha avuto la fortuna di vivere serate così, cerca di isolarsi. I calciatori sono consapevoli che si tratta di un sogno da realizzare, si tratterebbe di un bel premio per quanto fatto dalla squadra in questa stagione».