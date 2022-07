Cordoba: «Dybala? Lo porterei subito a casa! 5 acquisti enorme vantaggio»

«Handanovic? Il tempo, piano piano, passa per tutti ed è normale che la dirigenza abbia scelto di affiancargli un portiere giovane e forte. Penso che Samir sarà ancora molto importante per l’Inter perché Onana arriva con un bel curriculum, ma deve conoscere il calcio italiano. L’importante è che tra i due ci sia sana concorrenza».

MERCATO – Cordoba poi si esprime sul mercato già quasi completo dell’Inter. «Se è un vantaggio aver già fatto 5 acquisti? Non un vantaggio, un grosso vantaggio. La dirigenza si è mossa in anticipo e questo vuol dire che, al di là dello scudetto perso all’ultima giornata, la società pensa in grande».

CESSIONE – Certo, l’Inter sembra dover sacrificare anche qualcuno però. «Skriniar via? Sarebbe un peccato , perché Skriniar è davvero forte. Quando vendi un giocatore che dà una tale sicurezza a tutto il reparto, puoi sostituirlo, ma ci vuole un p o’ di tempo per ritrovare certi meccanismi. Lo slovacco è una roccia, ma capisco anche che un club da qualche parte abbia bisogno di incassare dei soldi. Bremer in pole? Ha fatto bene,perché le squadre forti hanno difese forti. E se perdi Skriniar, devi avere un’alternativa di livello già pronta. Bremer è uno tosto, ma, se arriverà, gli andrà lasciato il tempo di inserirsi, di capire cosa vuol dire giocare ogni tre giorni nell’Inter. Ha le caratteristiche per diventare un leader. Milenkovic con Bremer? Mi piace tanto anche il viola, uno che non guarda in faccia a nessuno e che è sempre concentrato sulla fase difensiva, anche quando il pallone lo hanno gli avversari. Va bene saper impostare, ma i difensori devono soprattutto saper… difendere».



DYBALA – E infine l’argentino, Dybala. Ecco il pensiero di Cordoba. «Poter disporre della qualità di Dybala sarebbe utile a qualsiasi squadra e non c’è un allenatore che non lo vorrebbe. Io non mi porrei il dubbio e lo porterei subito… a casa. Poi toccherebbe a Inzaghi scegliere. Le grandi che hanno vinto avevano tutte rose con attacchi super».