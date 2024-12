Cordoba difende Lautaro Martinez: «Un fantasma? Abbiate rispetto!»

Juan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter, si è mosso in difesa di Lautaro Martinez, rispondendo con energia a un commento non positivo nei suoi riguardi.

IL COMMENTO – Juan Ramiro Cordoba non ci sta a vedere le numerose critiche che stanno piovendo sul conto di Lautaro Martinez. L’ex calciatore dell’Inter, in risposta a un post pubblicato su Instagram dalla Gazzetta dello Sport nel quale si fa riferimento a un articolo della testata in cui si epiteta il capitano dei nerazzurri con il termine di “fantasma”, si è espresso in questi termini: «Lautaro Martinez un fantasma? Rispetto per lui!!! Che memoria corta!!!». Un messaggio molto chiaro a favore del capitano nerazzurro, nell’ottica di non dimenticare quanto fatto fino allo scorso anno con il club meneghino.