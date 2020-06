Cordoba: “Corso ci lascia un bellissimo ricordo, come uomo e giocatore”

Condividi questo articolo

Cordoba era ai funerali di Mario Corso svoltisi oggi a Milano. L’ex difensore dell’Inter ha voluto ricordare l’ex campione nerazzurro parlando ai cronisti presenti

ULTIMO SALUTO – Ivan Ramiro Cordoba, presente alla Basilica di Sant’Ambrogio, ha parlato così di Mario Corso: «Ci lascia un bellissimo ricordo in tutti i sensi, come uomo e come giocatore. Per tutto quello che ha fatto».