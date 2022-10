Cordoba: «Affrontare il Barcellona ti riporta al 2010! Rammarico Inter»

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter, in collegamento su Sky Sport fa alcuni paragoni fra la squadra del Triplete e la rosa di Inzaghi

PARAGONE – Queste le parole di Cordoba: «Barcellona-Inter del 2010 in mente dopo ieri? Affrontare i blaugrana ti trasporta di nuovo a quel momento. Però io penso che erano due scenari totalmente diversi, due squadre diverse ma quando si incontrano due squadre così forti c’è sempre questa voglia di portare a casa il risultato. L’Inter ha fatto il suo dovere stavolta, rimane il rammarico per la possibilità di non portare a casa i tre punti dopo la partita di ieri. Ma nel complesso, nelle due partite, una grandissima prestazione».

GIOCO – Cordoba parla della squadra di Inzaghi: «Inter meglio in Europa? Può essere, le squadre in Italia sono molto tattiche, tutti gli allenatori hanno una cultura tattica di alto livello. Studiano ogni particolare, fanno il possibile per non farti sviluppare il tuo gioco. Diventa difficile affrontare le squadre in Italia come in Champions League. Lì trovi gli spazi, devi stare attento. A Barcellona hai fatto tre gol ma ne hai presi anche tre!».

CARATTERISTICHE – Cordoba fa un paragone fra la rosa del 2010 e l’Inter di Inzaghi: «A me non piace fare paragoni, ma una squadra che ha adesso l’Inter e con le prestazioni mostrate nelle ultime partite, può ambire cose importanti. Soprattutto per l’atteggiamento che ha in certe partite, per come sanno soffrire insieme e per come saper far male anche a squadre come il Barcellona. Questo è quello che fa crescere quel giocatore che ancora non ha la consapevolezza di essere forte. Questo contagia tutti, fare una partita come quella di ieri aumenta l’autostima. È una questione di tempo, anche per noi è stato così. Ma alla fine ci siamo riusciti. L’Inter ha nei suoi giocatori, ricordando anche i due anni passati, su quello deve essere forte ed avere continuità. Solo così si arriva agli scenari che sogniamo tutti»