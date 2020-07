Corda: “Conte mai convinto di Eriksen. Inter gran stagione, giudizi sereni”

Ninni Corda, allenatore del Foggia, è stato ospite di “Aspettando il weekend” su Sportitalia e ha parlato di come Conte veda Eriksen, ossia a suo avviso male. Il tecnico sardo ha poi elogiato la stagione dell’Inter, nonostante le polemiche dell’ultimo periodo.

TROPPE CRITICHE – Per Ninni Corda ad Antonio Conte non convince Christian Eriksen: «Convinto non lo è stato mai da quando è arrivato, bisogna essere chiari. Questo è un tipo di giocatore che, per il calcio che fa Conte, a lui piace avere due punte davanti e dietro, tra mezzala e play, giocatori differenti da Eriksen. Bisogna essere chiari, questo è naturale però la società lo ha accontentato su diverse cose. Romelu Lukaku l’ha voluto lui ed è costato settantacinque milioni di euro, ecco. È un po’ paradossale che venga evidenziato di più il quinto-sesto posto del Milan rispetto al secondo dell’Inter. Ha fatto una grandissima stagione quest’anno, secondo me il gap con la Juventus l’ha diminuito. Bisogna essere più sereni con le valutazioni, il lavoro della società e del mister è stato molto positivo. I rimpianti li ha sui tanti pareggi che ha fatto: in casa col Sassuolo, a Lecce, pareggi assurdi negli ultimi minuti come a Verona e le rimonte subite».